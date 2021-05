5 serie tratte da fumetti che | forse | ancora non conoscete

(Di venerdì 7 maggio 2021) Non sono solo iMarvel e Dc Comics a popolare il cinema e sempre più anche la televisione con svariati adattamenti. In generale, negli ultimi anni lestanno attingendo parecchio dal mondo della nona arte, spesso portando al grande pubblico titoli che, pur noti e apprezzati dagli appassionati, restano sconosciuti ai più. Dopo l’exploit negli anni passati di produzioni originali come The Boys e Umbrella Academy, eccone altre, dunque, che vale la pena seguire per poi magari andare a scoprire le opere grafiche da cui sono state. 1. Jupiter’s Legacy https://www.youtube.com/watch?v=T6MYXBdUz38 Sbarca su Netflix proprio oggi, 7 maggio Jupiter’s Legacy è la nuovasupereroistica firmata da Steven S. DeKnight, che nel suo curriculum annovera anche Spartacus e Pacific Rim: Uprising. La storia dei ...

Advertising

Stoupwhiff : Il catalogo delle serie animate tratte da videogiochi di successo è destinato ad ampliarsi. Oggi è il turno di Leag… - Daniele_Conti__ : @fumettologica scusate, non vi conoscevo e ho appena cominciato a seguirvi, ma qui si parla di serie tv tratte da f… - antoniolerario : @cathomeless13 tutte le serie tratte da romanzi di Harlan Coben sono molto belle. Hai già visto Safe, The Stranger… - ladyanakina : Ieri ho finito di vedere l'ultima stagione di 'Poldark' (tutta le serie è disponibile su Sky). È stato davvero tris… - ladyanakina : Ieri ho finito di vedere l'ultima stagione di 'Poldark' (tutta le serie è disponibile su Sky). È stato davvero tris… -

Ultime Notizie dalla rete : serie tratte

Wired.it

Come già accaduto lo scorso anno, anche per l' estate 2021 sarà necessario adottare unadi accorgimenti per potersi concedere delle vacanze in tutta sicurezza . I viaggi andranno ...tra le...Per quanto riguarda le avventure della Tigre di Mompracem ,dai romanzi di Emilio Salgari ,... Al fianco di Can, l'attore per ogni stagione e, dalla corsia ospedaliera alle fate ...Nonostante la pandemia ancora in corso, il cantiere della serialità italiana è più attivo che mai. Non solo si stanno girando seconde stagioni importanti come quella de I diavoli o la terza di L’amica ...Netflix ha mostrato il teaser di Arcane, nuova serie TV in sviluppo presso gli studi di Fortiche Productions basata su League of Legends. La serie TV è stata annunciata durante le celebrazioni del 10° ...