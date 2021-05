Pandemia spinge ‘green economy’ | 3 1 milioni di lavoratori 13 4% degli occupati

(Di giovedì 6 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo di Matteo Lai* La sostenibilità ambientale può diventare un elemento di successo imprenditoriale, un nuovo modo di fare business ed innovare. Nuove realtà lavorative stanno interessando il mondo dell’imprenditoria e delle assunzioni e un ruolo importantissimo è quello della green economy. In un periodo di spiccata sensibilità ambientale, piccole e grandi aziende sono ormai consapevoli che la loro reputazione dipende, in gran parte, dai comportamenti etico-ambientali che decidono di adottare. Il significato letterale del termine green jobs è “lavori verdi”. Vi rientrano tutte quelle professioni che mirano a salvaguardare la terra e il suo benessere. Cercando di sostenere lo sviluppo umano senza impattare in modo negativo sull’ambiente. 432 mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito sulla sostenibilità e in prodotti e tecnologie ...

Advertising

fraasco85 : RT @GiovannaDiTroia: La pandemia spinge gli italiani sempre più su #Internet - filoage : La pandemia spinge gli italiani sempre più su Internet - Alemariani1985 : RT @GiovannaDiTroia: La pandemia spinge gli italiani sempre più su #Internet - Dome689 : La pandemia spinge gli italiani sempre più su Internet - SignorAldo : RT @GiovannaDiTroia: La pandemia spinge gli italiani sempre più su #Internet -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia spinge

La Stampa

... che è presentato e può facilmente apparire come "una questione di buon senso",in realtà la ...della vita orientata " come si è sperimentato fino in fondo nella gestione delladel Covid ......l'Italia in linea con altri Paesi concorrenti in chiave turistica come Spagna e Grecia e che... Abbiamo bisogno di uscire anche psicologicamente dallae se il sistema supporta questo ...La popolazione italiana è scesa di 384mila unità rispetto all’anno scorso, secondo l’Istat. di Lorenzo Ruffino La popolazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 59.258.000 persone, circa 384mila (...) ...Svolta Usa sulla protezione della proprietà intellettuale. Spinta ai negoziati in sede WTO. La WHO: un atto monumentale. La protesta delle aziende ...