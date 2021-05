Matteo Celano | “La mia città è il nuovo singolo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il toccasana perfetto per questi tempi faticosi: ecco “La mia”, quartoufficiale diE’ uscito lo scorso 30 Aprile, “La mia”, quartodel giovane cantautoreprodotto da Steve Luchi per la SL Production e distribuito da A&A Recordings di Andrea Casamento. Il brano, a cui una melodia calda e una ritmica coinvolgente conferiscono un sapore chiaramente estivo, è la rappresentazione del classico “viaggio dell’eroe”, il cui punto d’approdo è una celebrazione sentita delle piccole cose, quelle che ci danno certezza, come la famiglia e gli amici. Tra dubbi, battute e confessioni, durante il suo viaggio il protagonista avrà anche modo di riflettere sull’immensità dell’universo che lo circonda, ...

