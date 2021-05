F1, Mattia Binotto: “Paghiamo ancora per mancanza di potenza del motore nei duelli in pista” (Di giovedì 6 maggio 2021) La Ferrari si avvicina al prossimo weekend del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1, con la voglia di dimenticare l’esito poco confortante della gara in Portogallo, dove il sesto posto del monegasco Charles Leclerc e l’undicesimo dello spagnolo Carlos Sainz non rientravano di certo nelle aspettative. Una Rossa che ha ancora dei problemi e che soprattutto quando si trova a lottare in maniera ravvicinata con gli altri fatica ad avere quello spunto in termini di potenza. A manifestare questo aspetto è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto: “Ci manca ancora un pò di potenza sul fronte motore, anche se abbiamo fatto ottimi progressi. Questo aspetto ci rende più vulnerabili nei confronti diretti in gara“, le parole di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) La Ferrari si avvicina al prossimo weekend del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1, con la voglia di dimenticare l’esito poco confortante della gara in Portogallo, dove il sesto posto del monegasco Charles Leclerc e l’undicesimo dello spagnolo Carlos Sainz non rientravano di certo nelle aspettative. Una Rossa che hadei problemi e che soprattutto quando si trova a lottare in maniera ravvicinata con gli altri fatica ad avere quello spunto in termini di. A manifestare questo aspetto è stato il Team Principal del Cavallino Rampante: “Ci mancaun pò disul fronte, anche se abbiamo fatto ottimi progressi. Questo aspetto ci rende più vulnerabili nei confronti diretti in gara“, le parole di ...

