Amedeo di Pio e Amedeo | chi è il fratello?

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pio esono spesso sulla bocca di tutti, in particolare in queste ultime settimane dove è ritornata in voga la “polemica” relativa al tipo di comicità “scomoda”. Il duo pugliese, da diversi anni sulla cresta dell’onda continua ad essere molto popolare, anche per il tipo di intrattenimento Gabriele Grieco,dinon è nuovo a diverse apparizioni televisive: il 26enne “famoso” ha infatti partecipato come ospite in programmi come C’è Posta per te e anche nello show ufficiale del duo, Felicissima Sera. Il rapporto conè molto stretto anche a causa della disabilità di Gabriele che tuttavia non gli ha impedito di ironizzare e scherzare come il. Attualmente il giovane è disoccupato, a suo dire una ...

La vera polemica però è esplosa quando il cantante è stato ospite di, proprio nella puntata di Felicissima Sera in cui i due comici hanno fatto degli scivoloni sul tema "omofobia" e "......decidono di rispondere. Lo fanno con un post su Instagram nel quale non solo non si scusano di nulla ma contrattaccano. ' Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto per ...Ci sono parole che non si dovrebbero usare, soprattutto quando si vuole instaurare un dialogo civile, o spiegare in modo neutro un fenomeno. In Italia in questi giorni si è parlato di Pio e Amedeo che ...Foggia, 06/05/2021 –(sologossip) L’appuntamento del Venerdì sera con Felicissima Sera è definitivamente terminato. Eppure, non temete: Pio e Amedeo sono pronti a ritornare in tv. Avete letto proprio b ...