Altrabenevento dà consigli al centrosinistra | “Di Dio sarebbe un ottimo candidato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa a firma di Gabriele Corona, di. “Velenoso scontro nella “coalizione per il cambiamento”, Perifano e Moretti dovrebbero ritirare le candidature: Italo Di Dio, bravoere di opposizione, può essere unsindaco.Il confronto nella “coalizione per il cambiamento” è avvelenato soprattutto dal metodo utilizzato per la scelta delsindaco che i partecipanti al “tavolo” si erano impegnati ad individuare dopo l’approvazione del “programma per l’alternativa” e che invece hanno deciso nell’ombra senza alcun confronto democratico. Da diverse settimane, infatti, Luigi Diego Perifano è ilscelto innanzitutto da Umberto Del Basso De Caro, Claudio Mosè Principe, Erminia Mazzoni, Luigi Boccalone, Vincenzo ...