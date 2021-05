_isthatsara : RT @jan_novantuno: Cose belle: The Father arriva al cinema. In lingua originale e in italiano. - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Father con Anthony Hopkins al cinema dal 20 maggio in versione originale e dal 27 in italiano… - cinefilosit : #TheFather - Nulla è come sembra al cinema dal 20 Maggio - soloFearless : RT @jan_novantuno: Cose belle: The Father arriva al cinema. In lingua originale e in italiano. - 3cinematographe : Ecco quando arriverà nei cinema il film #TheFather - Nulla è come sembra, con protagonisti i premi Oscar Anthony Ho… -

Ultime Notizie dalla rete : The Father

BiM Distribuzione è lieta di annunciare che- Nulla è come sembra arriva in Italia solo al cinema dal 20 maggio in lingua originale (con sottotitoli in italiano) e dal 27 maggio in versione italiana . Un passo importante per ...A sorpresa, Anthony Hopkins si è aggiudicato il premio per- Nulla è come sembra , battendo il favorito Chadwick Boseman , che avrebbe ricevuto un Oscar postumo. Assente Hopkins, la ...BRITNEY SPEARS' failed relationships have played out in the public eye, but following her divorce at just 25-years-old, the star opened up on people branding her "crazy" following her heartbreaking ...Britney Spears will not ask for her conservatorship to end when she speaks in court next month, but wants to campaign to have her father removed from his position.