Striscia la Notizia | ecco chi prenderà il posto di Ficarra e Picone alla conduzione del tg satirico

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo 15 lunghi anni, il duo comicoha detto “addio”diLa. Lo scorso dicembre sono stati i due siciliani a salutare il grande pubblico di Canale 5, annunciando che non li avremmo visti nelle successive puntate del tg. In tanti si sono chiesti cosa fosse accaduto e i rumor non si sono fatti troppo attendere. Ma con un post condiviso su Instagram sono stati proprio i due comici a diradare ogni dubbio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@c’hanno tenuto a precisare chebase della ...