Molotov contro il centro vaccinale | i no vax chiedono scusa | Solo un gesto dimostrativo

Brescia, 4 maggio 2021 " Una dichiarazione spontanea e poi il silenzio. Paolo Pluda e Nicola Zanardelli , i due amici novax arrestati sabato scorso per avere lanciato dueil centro vaccinale di via Morelli a Brescia - era l'alba del 3 aprile - hanno chiesto scusa dal carcere di Canton Mombello durante l'interrogatorio di garanzia. Il gip Alessandra ...Il nostro era un gesto dimostrativo e chiediamo scusa alla cittadinanza", è in sostanza la posizione dei due cinquantenni arrestati per aver lanciato dueil centro vaccinale di via ...Brescia, 4 maggio 2021 – Una dichiarazione spontanea e poi il silenzio. Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, i due amici novax arrestati sabato scorso per avere lanciato due molotov contro il centro vac ...Hanno chiesto scusa per il gesto ma hanno ribadito di non essere dei terroristi. Per il resto Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, i due... Scopri di più ...