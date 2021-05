Empoli in A, Corsi: “Siamo un esempio virtuoso di calcio. Dionisi è l’allenatore ideale” (Di martedì 4 maggio 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha commentato così la promozione in Serie A: “L’Empoli è un esempio virtuoso di calcio. Basta pensare alle promozioni ottenute, alle partecipazioni in Serie A per una città di 42.000 abitati. Abbiamo dato tanti calciatori a squadre professioniste in tutta Europa. Nel nostro progetto vedo tanta continuità. Il gruppo è fantastico, così come il mister e il direttore sportivo. Sono speciali per la passione, per la qualità e quantità di lavoro che svolgono. A meno di cose straordinarie penso Accardi rimarrà. Gli ho affidato la squadra 5 anni fa e si è rivelato ancora più bravo di quello che pensavo. Mister Dionisi è bravo: è riuscito a migliorare i ragazzi attraverso il lavoro settimanale ma è stato bravo anche a gestire il gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Fabrizio, presidente dell’, ha commentato così la promozione in Serie A: “L’è undi. Basta pensare alle promozioni ottenute, alle partecipazioni in Serie A per una città di 42.000 abitati. Abbiamo dato tanti calciatori a squadre professioniste in tutta Europa. Nel nostro progetto vedo tanta continuità. Il gruppo è fantastico, così come il mister e il direttore sportivo. Sono speciali per la passione, per la qualità e quantità di lavoro che svolgono. A meno di cose straordinarie penso Accardi rimarrà. Gli ho affidato la squadra 5 anni fa e si è rivelato ancora più bravo di quello che pensavo. Misterè bravo: è riuscito a migliorare i ragazzi attraverso il lavoro settimanale ma è stato bravo anche a gestire il gruppo ...

