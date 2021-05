Città del Messico, crolla ponte della metro: decine di morti e feriti (Video) (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Tragedia a Città del Messico, dove un ponte della metro sopraelevata Aerotrén crollato nella notte mentre veniva attraversato da un treno. Il drammatico bilancio, ancora purtroppo provvisorio, è di almeno 20 morti e 70 feriti. L’incidente è avvenuto nella zona meridionale della capitale messicana, sulla linea 12 della metropolitana, nei pressi della stazione di Olivos. Sono in corso le operazioni di soccorso, in un primo momento sospese a causa di possibili nuovi crolli. Città del Messico, un dramma evitabile? “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente“, fa sapere il sindaco di Città del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Tragedia adel, dove unsopraelevata Aerotrénto nella notte mentre veniva attraversato da un treno. Il drammatico bilancio, ancora purtroppo provvisorio, è di almeno 20e 70. L’incidente è avvenuto nella zona meridionalecapitale messicana, sulla linea 12politana, nei pressistazione di Olivos. Sono in corso le operazioni di soccorso, in un primo momento sospese a causa di possibili nuovi crolli.del, un dramma evitabile? “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente“, fa sapere il sindaco didel ...

