Vaccino agli studenti per il rientro a settembre, tutti d’accordo. Ma prima Bianchi vuole concludere per docenti e Ata (Di lunedì 3 maggio 2021) L'idea del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di vaccinare gli studenti nelle scuole sembra raccogliere il consenso da più parti. Potrebbe essere anche la grande novità per il ritorno in classe di settembre. Attenzione però: prima bisogna concludere la campagna vaccinale del personale scolastico, rimasta bloccata dal nuovo piano vaccinale avviato da aprile. Lo stesso Bianchi, spinge in questa direzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) L'idea del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di vaccinare glinelle scuole sembra raccogliere il consenso da più parti. Potrebbe essere anche la grande novità per il ritorno in classe di. Attenzione però:bisognala campagna vaccinale del personale scolastico, rimasta bloccata dal nuovo piano vaccinale avviato da aprile. Lo stesso, spinge in questa direzione. L'articolo .

