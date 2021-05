Palinsesto Mediaset | la programmazione settimanale di Canale 5 e Italia 1

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sarà la prima settimana con l’Isola dei famosi anche al venerdì, ma anche delle semifinali di Champions League e Amici 20. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per definire ildella settimana da lunedì 3 a domenica 9 maggio molto interessante sia per il pubblico di5 che per quello di1, dove verrà dato ampio spazio ai film d’azione, di fantascienza e per tutta la famiglia.da lunedì 3 a domenica 9 maggio 2021 A seguire i programmi di5 e1 in onda questa settimana nella fascia serale del prime time. Programmi5 della settimana Lunedì 3 maggio L’Isola dei famosi (tredicesima puntata) Martedì 4 maggio Manchester City-Paris Saint Germain (ritorno semifinale ...

sighmarty00 : RT @stillclosedinme: REGGENDO TUTTO IL PALINSESTO MEDIASET - twittandocose : @cortisoIo reggendo il palinsesto mediaset 2021 - occhidilatati : RT @stillclosedinme: REGGENDO TUTTO IL PALINSESTO MEDIASET - MonniMariarita : RT @stillclosedinme: REGGENDO TUTTO IL PALINSESTO MEDIASET - FFucsia : RT @stillclosedinme: REGGENDO TUTTO IL PALINSESTO MEDIASET -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesto Mediaset

ComingSoon.it

C'è inoltre un cambio di programma sul: L'Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda non giovedì, ma venerdì 7 maggio .Temptation Island : in bilico l'edizione Vip Come dicevamo sembra che i verticisiano al ... secondo quanto si apprende bazzicando sul web, potrebbe non trovare spazio nelestivo (..."Nel primo tempo potevamo essere piu' attenti e piu' compatti, concedere meno a una squadra che pressa molto. Stanno bene e si vede. Potevamo ...La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti-Covid. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro della Salute, Magnus Heunicke.