Marco Vannini la Cassazione condanna tutti i Ciontoli: confermata la sentenza dell’Appello bis (Di lunedì 3 maggio 2021) Vannini Ciontoli Cassazione: rigettati tutti i ricorsi degli imputati. I Supremi Giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza dell’Appello bis. Rimodulato solo il capo di imputazione per i figli di Antonio Ciontoli, Federico e Martina, che da concorso anomalo in omicidio volontario diventa ‘solo’ concorso in omicidio volontario. Vannini Ciontoli Cassazione: condannata tutta la famiglia Riunita in camera di Consiglio dalle 14:30 di oggi, la Corte di Cassazione ha poco fa, alle 18:35 del 3 maggio 2021, confermato la precedente sentenza della Corte D’Appello bis. condannati in via definitiva Antonio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021): rigettatii ricorsi degli imputati. I Supremi Giudici della Corte dihanno confermato labis. Rimodulato solo il capo di imputazione per i figli di Antonio, Federico e Martina, che da concorso anomalo in omicidio volontario diventa ‘solo’ concorso in omicidio volontario.ta tutta la famiglia Riunita in camera di Consiglio dalle 14:30 di oggi, la Corte diha poco fa, alle 18:35 del 3 maggio 2021, confermato la precedentedella Corte D’Appello bis.ti in via definitiva Antonio ...

HuffPostItalia : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - fanpage : Omicidio #Vannini, Antonio Ciontoli condannato in via definitiva a 14 anni - TgrRai : #Vannini La Cassazione ha confermato le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi per la moglie M… - Moonlig94421095 : RT @chilhavistorai3: +++Marco Vannini: Confermate le condanne dell’appello bis, la nuova sentenza della Cassazione. “Nessuno ha vinto, noi… - Giuliano_Murgia : RT @ale_dibattista: I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'hanno f… -