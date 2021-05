Figliuolo, “Valutiamo AstraZeneca per under 60” (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccini Covid, Figliuolo: “Valutiamo AstraZeneca per under 60”. Vaccini anche agli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi. Il Commissario all’emergenza Figliuolo ha fatto sapere che si sta valutando la somministrazione di AstraZeneca per i soggetti di età inferiore ai 60, quindi agli under 60, al momento esclusi dalla somministrazione del vaccino consigliato prioritariamente per gli over 60. Vaccino Covid AstraZenecaFigliulo, “Valutiamo AstraZeneca per under 60” “Si sta valutando di estendere la somministrazione di AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa. I vaccini vanno impiegati ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccini Covid,: “per60”. Vaccini anche agli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi. Il Commissario all’emergenzaha fatto sapere che si sta valutando la somministrazione diper i soggetti di età inferiore ai 60, quindi agli60, al momento esclusi dalla somministrazione del vaccino consigliato prioritariamente per gli over 60. Vaccino CovidFigliulo, “per60” “Si sta valutando di estendere la somministrazione dialla classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa. I vaccini vanno impiegati ...

