F1, promossi e bocciati GP Portogallo: Hamilton e Norris in grande spolvero, domenica amara per Bottas e Sainz (Di lunedì 3 maggio 2021) Il terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 si è concluso ieri a Portimao con il successo di Lewis Hamilton, capace di raggiungere così quota 97 vittorie in carriera. Il britannico della Mercedes ha preceduto sul podio la Red Bull di Max Verstappen e la seconda W12 di Valtteri Bottas. 4° un solido Sergio Perez, al miglior piazzamento dell’anno nella sua nuova avventura in Red Bull. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1. promossi Lewis Hamilton: Una sola sbavatura nella ripartenza dopo la safety car, in cui si fa sorprendere da Verstappen, che non macchia però una prestazione di grande spessore dal punto di vista dell’aggressività e della gestione gara. Supera in ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Il terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 si è concluso ieri a Portimao con il successo di Lewis, capace di raggiungere così quota 97 vittorie in carriera. Il britannico della Mercedes ha preceduto sul podio la Red Bull di Max Verstappen e la seconda W12 di Valtteri. 4° un solido Sergio Perez, al miglior piazzamento dell’anno nella sua nuova avventura in Red Bull. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio ied idel Gran Premio del2021 di Formula 1.Lewis: Una sola sbavatura nella ripartenza dopo la safety car, in cui si fa sorprendere da Verstappen, che non macchia però una prestazione dispessore dal punto di vista dell’aggressività e della gestione gara. Supera in ...

