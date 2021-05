Aubameyang in campo dopo la malaria | “Contento di essere tornato e aver fatto gol Ringrazio i dottori”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 3 maggio 2021) Pierre Emerick, attaccante dell’Arsenal, è stato fermo nelle scorse settimane a causa del virus della. Ieri, il giocatore, èdi nuovo indal primo minuto ed ha trovato anche il gol nella sfida vinta dai Gunners contro il Newcastle. Al termine della partita ha così commentato la sua prestazione. “Era da tanto che non giocavo dall’inizio. Sono felice anche se devo ammettere che gli ultimi cinque minuti stavo un po’ morendo (sorride, ndr), ero stanco. In ogni caso sonopertitolare esegnato. Devo dire che ihannoun lavoro incredibile con me, portandomi in ospedale e curandomi. Sono davvero grato per quello che hannonei ...