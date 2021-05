Oliver Masucci su The Girlfriend Experience 3 | “La verità non esiste | perché tutti mentiamo sempre”

(Di domenica 2 maggio 2021) Intervista video a, protagonista di The3, serie ispirata all'omonimo film di Steven Soderberg disponibile StarzPlay. Di padre italiano e madre tedesca,non ha il classico filtro di molti suoi colleghi durante le interviste: gli piace fare domande a sua volta, spazia da un argomento all'altro, è affascinato dalla natura umana, che per lui è fatta di contraddizioni e quindi mutevole e ingannevole. Diventato famoso grazie al ruolo di Hitler in Lui è tornato (2015), di domande ce ne ha fatte fare parecchie grazie al personaggio Ulrich Nielsen nella serie tv Dark. L'interprete perfetto quindi per George, protagonista maschile di The3, dal 2 maggio su StarzPlay. Prodotta dal regista ...

