Lo stupro di gruppo su una 18enne e il linciaggio di una famiglia

Questa è la storia di un padre indicato dai media come complice di stupratori, di un dolore privato sbattuto senza scrupoli sui siti di news e sui social attraverso intercettazioni raccattate qua e là da chi non sa o non vuole leggerle per quelle che davvero dicono nel loro complesso, e le utilizza a pezzi per riproporre stereotipi. E' la storia di una famiglia che non ha gli strumenti per difendersi dall'infamia; gli stessi strumenti che hanno, invece, avvocati, magistrati e giornalisti. Tutto cominciò poco più di due mesi fa: l'8 febbraio, quando una studentessa diciottenne decise di denunciare, rivolgendosi ai carabinieri, che alcuni giorni prima era stata invitata a una festa in un'abitazione estiva di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, in Sicilia. Lì, raccontò, venne stuprata dal gruppo. Quattro giovani (di cui non daremo i ...

