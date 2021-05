Il collasso e la crisi dell’India e i falsi tamponi per venire in Italia (Di sabato 1 maggio 2021) Nell’ospedale di Bharuch, nello stato occidentale del Gujart in India sono morte almeno 12 persone malate di Covid. Nel loro caso però la malattia non ha nulla a che fare con il loro decesso. Queste 12 persone sono state travolte da un incendio, scoppiato nella struttura in cui erano ricoverati in tutto 50 pazienti. Il 23 aprile un altro rogo in un ospedale, questa volta a Mumbai, ha ucciso 13 pazienti. Nei giorni scorsi un altro incidente aveva causato la morte di 22 pazienti. Il sistema sanitario è al collasso. Un crollo dovuto all’impennata nel numero dei contagi. Il Paese ha stabilito un nuovo record nella storia di questa pandemia: 401.993 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In India vivono 1,366 miliardi di persone. Al momento il numero totale dei casi è arrivato a 19,1 milioni. I decessi nella giornata di ieri invece sono stati 3.523, in totale sono 211.853 dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Nell’ospedale di Bharuch, nello stato occidentale del Gujart in India sono morte almeno 12 persone malate di Covid. Nel loro caso però la malattia non ha nulla a che fare con il loro decesso. Queste 12 persone sono state travolte da un incendio, scoppiato nella struttura in cui erano ricoverati in tutto 50 pazienti. Il 23 aprile un altro rogo in un ospedale, questa volta a Mumbai, ha ucciso 13 pazienti. Nei giorni scorsi un altro incidente aveva causato la morte di 22 pazienti. Il sistema sanitario è al. Un crollo dovuto all’impennata nel numero dei contagi. Il Paese ha stabilito un nuovo record nella storia di questa pandemia: 401.993 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In India vivono 1,366 miliardi di persone. Al momento il numero totale dei casi è arrivato a 19,1 milioni. I decessi nella giornata di ieri invece sono stati 3.523, in totale sono 211.853 dai ...

