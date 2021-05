1 maggio, Lega avverte la Rai su Fedez: "No a show politico" (Di sabato 1 maggio 2021) I parlamentari leghisti in commissione Rai lanciano l'allarme: "I sindacati si ricordino che il lavoro appartiene a tutti, non lo si svilisca per regalare qualche like a un cantante milionario" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 maggio 2021) I parlamentari leghisti in commissione Rai lanciano l'allarme: "I sindacati si ricordino che il lavoro appartiene a tutti, non lo si svilisca per regalare qualche like a un cantante milionario"

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - matteosalvinimi : È grazie anche a VOI: 115 MILA firme (finora) raccolte per #nocoprifuoco hanno dato più forza alla Lega, che ha lot… - LegaSalvini : #COPRIFUOCO, GRAZIE AL LAVORO DELLA LEGA NEL GOVERNO A MAGGIO SI CAMBIA! Grazie Capitano! - infoitcultura : 1 maggio, Lega contro Fedez: 'No a show politico nel concerto' - infoitcultura : 1 maggio, Lega avverte la Rai su Fedez: 'No a show politico' -