Napoli, calciomercato: Koulibaly e Fabian hanno deciso il loro futuro (Di venerdì 30 aprile 2021) L’avventura dei due con la maglia del Napoli potrebbe essere giunta al termine La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla del mercato in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 aprile 2021) L’avventura dei due con la maglia delpotrebbe essere giunta al termine La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla del mercato in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : Il progetto per l'autoproduzione delle maglie entusiasma #DeLaurentiis. Contatti con #Amazon per la distribuzione e… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - KKRRHAMANI : RT @Gazzetta_it: Napoli, non solo #Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per #DeKetelaere - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Napoli, non solo #Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per #DeKetelaere - sportli26181512 : Napoli, non solo Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per De Ketelaere: Napoli, non solo Spalletti. Offerti 10 m… -