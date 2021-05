Ascolti tv 29 aprile: Liotti soffre per la debacle della Roma più di Ilary, accesa da Moser. Del Debbio batte Formigli allo sprint (Di venerdì 30 aprile 2021) Ascolti Tv Isola: si conferma predilezione valdostana, campana e pugliese e l’antipatia friulana per il format. Picco con Ignazio e Francesca con prova apnea al bacio I Guardiani flette un poco, L’Isola rimane stabile. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 29 aprile, in una serata in cui Manchester United-Roma, prima semifinale di Europa League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,1% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. La migliore resistenza di Canale 5 si spiega anche col fatto che il reality è partito molto dopo la fiction di Rai1, evitando di coincidere con il primo tempo (2,2 milioni circa su Tv8) e coesistendo meglio con la seconda frazione di gara (2 milioni su Tv8), caratterizzata dallo zapping dei tifosi Romani delusi dall’andamento della ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 aprile 2021)Tv Isola: si conferma predilezione valdostana, campana e pugliese e l’antipatia friulana per il format. Picco con Ignazio e Francesca con prova apnea al bacio I Guardiani flette un poco, L’Isola rimane stabile. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 29, in una serata in cui Manchester United-, prima semifinale di Europa League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,1% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. La migliore resistenza di Canale 5 si spiega anche col fatto che il reality è partito molto dopo la fiction di Rai1, evitando di coincidere con il primo tempo (2,2 milioni circa su Tv8) e coesistendo meglio con la seconda frazione di gara (2 milioni su Tv8), caratterizzata dzapping dei tifosini delusi dall’andamento...

