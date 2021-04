Sheva ricorda il trauma di Istanbul | ' Mi svegliavo di notte urlando'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sheva ricorda

Una lunga e bella intervista in cuiha aperto il cassetto dei ricordi calcistici, ma in cui si è raccontato anche umanamente, tornando alle origini nell'ex Urss, a 200 chilometri da Chernobyl. ...... si appresta a guidare la selezione del suo paese all'Europeo itinerante:non dimentica ... Siil rigore di Manchester. Quando hai preso una decisione, non cambiare idea. È tutta la vita ...Andriy Shevchenko torna sulla finale di Manchester e racconta cosa vide la mattina della partita affacciandosi al balcone dell’albergo ...Shevchenko a Sette: "Materazzi? Gli risi in faccia prima di un derby perché sapevo che faceva solo la parte del cattivo" ...