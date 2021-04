Aeroporti di Roma, al via campagna su sostenibilità ambientale (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Trasformare la crisi in opportunità di miglioramento. Questo il guanto di sfida lanciato indirettamente dalla pandemia che Aeroporti di Roma ha immediatamente raccolto. Una strategia quella messa in campo dalla pluripremiata ADR, in prima linea da subito nella lunga e difficile battaglia al coronavirus, che punta a confermare l’eccellenza dei servizi e nella sicurezza, nell’innovazione tecnologica e negli investimenti in sostenibilità e progettualità green. NEI CIELI (E NON SOLO) IL FUTURO E’ GREEN – Da sempre tema centrale per Aeroporti di Roma, l’attenzione all’ambiente con l’ambizioso obiettivo di anticipare al 2030 il completo processo di decarbonizzazione, cioè emissioni zero provenienti dalle attività aeroportuali. Obiettivo decisamente ambizioso che risponde in maniera puntale al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Trasformare la crisi in opportunità di miglioramento. Questo il guanto di sfida lanciato indirettamente dalla pandemia chediha immediatamente raccolto. Una strategia quella messa in campo dalla pluripremiata ADR, in prima linea da subito nella lunga e difficile battaglia al coronavirus, che punta a confermare l’eccellenza dei servizi e nella sicurezza, nell’innovazione tecnologica e negli investimenti ine progettualità green. NEI CIELI (E NON SOLO) IL FUTURO E’ GREEN – Da sempre tema centrale perdi, l’attenzione all’ambiente con l’ambizioso obiettivo di anticipare al 2030 il completo processo di decarbonizzazione, cioè emissioni zero provenienti dalle attività aeroportuali. Obiettivo decisamente ambizioso che risponde in maniera puntale al ...

