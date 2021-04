Isola dei famosi, Tommaso Zorzi beccato con il nuovo amore: la bomba di Alfonso Signorini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Momento d'oro per Tommaso Zorzi. Lavoro a gonfie vele, popolarità e amore. Il settimanale Chi paparazzi l'opinionista dell'Isola dei famosi e vincitore del Grande Fratello vip con un ragazzo misterioso. Nessun bacio, ma molta sintonia. Lui, da quanto si apprende, si chiama Lorenzo. Di chi si tratta? Sui social non si parla di altro, anche perché Zorzi è sempre in tendenza sui social. Secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il ragazzo in questione sarebbe un rampollo della Torino che conta, dove vive e lavora. Sempre da rumors, i due sarebbero molto legati: telefonate, messaggi e serate insieme. Zorzi, che aveva perso la testa per Francesco Oppini durante il Gf vip, ha trovato finalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Momento d'oro per. Lavoro a gonfie vele, popolarità e. Il settimanale Chi paparazzi l'opinionista dell'deie vincitore del Grande Fratello vip con un ragazzo misterioso. Nessun bacio, ma molta sintonia. Lui, da quanto si apprende, si chiama Lorenzo. Di chi si tratta? Sui social non si parla di altro, anche perchéè sempre in tendenza sui social. Secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da, il ragazzo in questione sarebbe un rampollo della Torino che conta, dove vive e lavora. Sempre da rumors, i due sarebbero molto legati: telefonate, messaggi e serate insieme., che aveva perso la testa per Francesco Oppini durante il Gf vip, ha trovato finalmente ...

