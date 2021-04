Federazione Internazionale Padel | Luigi Carraro rieletto presidente ' 2020 l' anno di più grande crescita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "C'è molta soddisfazione per aver contribuito a riunire ladi. Ottenere l'unanimità dei voti dei presenti credo sia un grandissimo risultato, non solo per me ma per soprattutto per il mondo delche oggi sta crescendo molto e merita di avere unache sia governata da tutti, con il supporto di tutti. Sono molto sodisfatto anche del fatto che siano entrati in Giunta Direttiva anche Spagna e Argentina che non erano presenti nella scorsa legislatura". Sono le parole diconfermato all'unanimitàdellaper il prossimo quadriennio, all'Adnkronos. "Ilsta ...