**Covid: Gasparri in dissenso da FI, 'Speranza incapace e inadeguato, non voto su sfiducia'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "La sfiducia personale è uno strumento discutibile, io non partecipo al voto. Draghi è una certezza, ma anche Speranza: al contrario, di incapacità e inadeguatezza. Se Draghi ha la mia fiducia, Speranza non può averla". Lo ha detto il senatore di FI Maurizio Gasparri in aula al Senato nella discussione sulle mozioni di sfiducia a Roberto Speranza. "FI vota contro la mozione di sfiducia, io non intendo partecipare", ha chiarito Gasparri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Lapersonale è uno strumento discutibile, io non partecipo al. Draghi è una certezza, ma anche: al contrario, di incapacità e inadeguatezza. Se Draghi ha la mia fiducia,non può averla". Lo ha detto il senatore di FI Maurizioin aula al Senato nella discussione sulle mozioni dia Roberto. "FI vota contro la mozione di, io non intendo partecipare", ha chiarito

