Quello che sappiamo sul papilloma virus e il cancro alla testa e al collo

Il papillomavirus umano sta alimentando un'epidemia di cancro alla testa e al collo a livello globale, con 100.000 nuovi casi in tutto il mondo ogni anno. A Taiwan, l'impatto dell'HPV è oscurato da alti tassi di consumo di tabacco, alcol e betelquid. I risultati suggeriscono che le politiche e gli interventi di sanità pubblica a Taiwan potrebbero contribuire a prevenire i tumori guidati dall'HPV. I ricercatori hanno esaminato i record e i campioni di tumore di 541 pazienti trattati tra il 1998 e il 2016 per il carcinoma a cellule squamose orofaringee al Chang Gung Memorial Hospital, il più grande centro oncologico ed importante centro di riferimento a Taiwan. Hanno scoperto che il 28% dei tumori erano positivi all'HPV. Questi pazienti erano più anziani alla ...

