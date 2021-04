Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti (Di martedì 27 aprile 2021) Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Uncon a bordo24 persone, salpato dal, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio disei. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ...

Advertising

Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti #migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti #migranti - MotodellaMente1 : RT @motodellamente: L’#Europa naufraga, i #Migranti affogano, #Frontex osserva,# Italia e #Malta ignorano, in #Libia non esiste empatia htt… - beaugeste3 : RT @motodellamente: L’#Europa naufraga, i #Migranti affogano, #Frontex osserva,# Italia e #Malta ignorano, in #Libia non esiste empatia htt… - motodellamente : L’#Europa naufraga, i #Migranti affogano, #Frontex osserva,# Italia e #Malta ignorano, in #Libia non esiste empatia -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti naufraga Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ...

#Tanomattinale 24 aprile 2021: 'Non li hanno voluti salvare'. L'ultima strage nel Mediterraneo e quelle precedenti, coscienza sporca del ... * 18 aprile 2016 - Naufraga barcone con circa 500 migranti a bordo, quasi tutti dispersi nel Mediterraneo, partito dalla Libia e diretto verso l'Italia. * 3 giugno 2016 - In Libia, nella città ...

Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti TGCOM Le prime pagine di oggi La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’intervento del presidente del Consiglio Draghi alla Camera per presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documen ...

Migranti, naufraga barcone in Venezuela: almeno sei morti Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ...

Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ...* 18 aprile 2016 -barcone con circa 500a bordo, quasi tutti dispersi nel Mediterraneo, partito dalla Libia e diretto verso l'Italia. * 3 giugno 2016 - In Libia, nella città ...La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’intervento del presidente del Consiglio Draghi alla Camera per presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documen ...Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti. L'imbarcazione era partita il 19 aprile, verosimilmente verso ...