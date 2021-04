Thomas Vinterberg dedica l' Oscar alla figlia morta | Lei fa parte di questo miracolo

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Lei sarebbe stata qui, avrebbe dovuto faredel film e adesso avrebbe applaudito e gioito con me. Le avevo mandato la sceneggiatura, dove avrebbe fatto ladella protagonista. Era entusiasta. Purtroppo èè une lei fadi”. È il messaggio, con la voce rotta dcommozione, del regista danese, che ha vinto l’per il film straniero con “Another round”. Laè stata per la, Ida,a 19 anni in Africa in un incidente d’auto, quattro giorni dopo aver scoperto dal padre, creatore con Lars von Trier di Dogma 95, di essere stata scelta per il film. ...

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Miglior attrice non protagonista: Yuh - Jung Youn (Minari) Miglior film internazionale: Un altro giro () Miglior film d'animazione: Soul