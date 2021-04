Resident Evil Village per PS5 e PS4 | ecco le dimensioni dell' horror di Capcom

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mancano ancora pochi giorni all'arrivo di, il nuovo capitoloa serie che ha colpito molto i fan (soprattutto per la presenza di Lady Dimitrescu). Questo fine settimana i giocatori hanno potuto testare su console PlayStation la nuova demo che ha portato tutti nella dimoraa giunonica vampira. Tra i dettagli che interessano più i giocatori forse sono proprio ledel titolo: ora, grazie all'account Twitter PlayStation Game Size sappiamo quanto spazio ci vorrà sia per la versione PlayStation 4 che PlayStation 5. L'account riporta una pratica tabella in cui vengono indicate ledel gioco per PS4, che si attestano 29,389GB. La versione del gioco per PlayStation 5 invece richiede uno spazio di 27,409 GB, leggermente meno ...

