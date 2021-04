Rappresaglia russa per il caso Biot Espulso un diplomatico italiano Farnesina | “Decisione infondata e ingiusta”

(Di lunedì 26 aprile 2021) La Russia hauncomeallaitaliana di espellere due diplomatici russi per ildi spionaggio in cui è stato coinvolto anche l’ufficiale di Marina, Walter(leggi l’articolo). “Abbiamo appreso con profondo rammarico delladella Federazionedi espellere l’addetto navale aggiunto dell’Ambasciata d’Italia a Mosca – afferma lain una nota – con un preavviso di 24 ore. Consideriamo laperché in ritorsione ad una legittima misura presa dalle Autorità italiane a difesa della propria sicurezza”. Prove schiaccianti contro l’ufficiale...

