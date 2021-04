Laura Pausini si consola con un hamburger: "È stato un sogno, irripetibile" (Di lunedì 26 aprile 2021) Aver fatto parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Aver cantato “Io Sì” sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. Grazie @theacademy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi”. Lo scrive su Facebook Laura Pausini, che era candidata agli Oscar con la canzone originale ‘Io sì’ per il film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. “Torno in Italia - aggiunge - felice di aver vissuto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Aver fatto parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo Ponti e Sophia Loren èper me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Aver cantato “Io Sì” sul palco dell’Academy è unche mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. Grazie @theacademy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi”. Lo scrive su Facebook, che era candidata agli Oscar con la canzone originale ‘Io sì’ per il film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. “Torno in Italia - aggiunge - felice di aver vissuto ...

