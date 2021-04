Ristoranti, Gelmini: si può stare a cena fino alle 22. Il Viminale la redarguisce: non è così (Di domenica 25 aprile 2021) Ristoranti, Gelmini allunga un po’ il coprifuoco ed è subito polemica nel governo sulle riaperture. Si può stare a cena fino alle 22 e poi ci si alza dal tavolo e si va a casa. Nessuno sarà multato. Lo afferma Maria Stella Gelmini in un’intervista al Messaggero. “Le riaperture – afferma – sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021)allunga un po’ il coprifuoco ed è subito polemica nel governo sulle riaperture. Si può22 e poi ci si alza dal tavolo e si va a casa. Nessuno sarà multato. Lo afferma Maria Stellain un’intervista al Messaggero. “Le riaperture – afferma – sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va afuori puòtranquillamente seduto al tavolo22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa ...

