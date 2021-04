MOVIOLA – Benevento-Udinese, Musso a valanga su Lapadula ed è rigore: gol di Viola (Di domenica 25 aprile 2021) Episodio da MOViola in Benevento-Udinese con il calcio di rigore regalato dagli ospiti ai padroni di casa. Retropassaggio folle di Arslan che non si accorge di Lapadula alle sue spalle. L’attaccante peruviano attacca lo spazio e anticipa Musso che esce a valanga e lo travolge. Giallo per il portiere, che peraltro era diffidato, dal dischetto va Viola che come di consueto non sbaglia. 1-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Episodio daincon il calcio diregalato dagli ospiti ai padroni di casa. Retropassaggio folle di Arslan che non si accorge dialle sue spalle. L’attaccante peruviano attacca lo spazio e anticipache esce ae lo travolge. Giallo per il portiere, che peraltro era diffidato, dal dischetto vache come di consueto non sbaglia. 1-2. SportFace.

