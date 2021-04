Formula E - Valencia, Gara 2: vince Dennis con la BMW (Di domenica 25 aprile 2021) Successo della BMW in Gara 2 dell'ePrix di Valencia, valida come sesta prova del Mondiale di Formula E. A vincere è Jake Dennis che ha firmato pole position e vittoria sul circuito Ricardo Tormo. Per il debuttante della BMW è stata l'occasione perfetta per mettersi in luce, grazie a una prestazione quasi perfetta. Sul podio, insieme a lui, sono saliti André Lotterer della Porsche e Alex Lynn della Mahindra. Vittoria al debutto. Il quinto successo di BMW nella Formula E porta così la firma di un rookie, Jake Dennis per l'appunto. L'inglese ha prima conquistato a sorpresa la pole position, poi è riuscito a mantenere i nervi saldi per tutta la durata della Gara e ha saputo gestire egregiamente l'energia, rallentando quando necessario, per poi difendersi ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 aprile 2021) Successo della BMW in2 dell'ePrix di, valida come sesta prova del Mondiale diE. Are è Jakeche ha firmato pole position e vittoria sul circuito Ricardo Tormo. Per il debuttante della BMW è stata l'occasione perfetta per mettersi in luce, grazie a una prestazione quasi perfetta. Sul podio, insieme a lui, sono saliti André Lotterer della Porsche e Alex Lynn della Mahindra. Vittoria al debutto. Il quinto successo di BMW nellaE porta così la firma di un rookie, Jakeper l'appunto. L'inglese ha prima conquistato a sorpresa la pole position, poi è riuscito a mantenere i nervi saldi per tutta la durata dellae ha saputo gestire egregiamente l'energia, rallentando quando necessario, per poi difendersi ...

