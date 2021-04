Coronavirus, cala il numero dei morti. L’Italia torna in giallo a metà. Tutte le riaperture (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi di Sars- Cov-2 registrati in Italia e 217 i decessi. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Sabato, i nuovi casi sono stati 13.817, i morti 322. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 239.482, quindi il tasso di positività sale al 5,5%. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.962.674, i morti 119.238. Gli attualmente positivi sono invece 461.212 (in calo di 236 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.382.224 (13.176).Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 32 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 114 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.662 persone, in calo di 309 rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi di Sars- Cov-2 registrati in Italia e 217 i decessi. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Sabato, i nuovi casi sono stati 13.817, i322. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 239.482, quindi il tasso di positività sale al 5,5%. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.962.674, i119.238. Gli attualmente positivi sono invece 461.212 (in calo di 236 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.382.224 (13.176).Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 32 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 114 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.662 persone, in calo di 309 rispetto a ieri. La regione con il maggiordi nuovi casi nelle ultime 24 ...

