Sottomarino scomparso è affondato | sciagura in Indonesia A bordo 53 marinai

Corriere : Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai» - Agenzia_Ansa : Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le au… - rtl1025 : ?? Il #sottomarino scomparso al largo della costa di #Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato l… - Affaritaliani : Indonesia, trovati detriti: sottomarino scomparso è affondato - luigiasero : Affondato sottomarino scomparso in Indonesia: a bordo 53 uomini -

Ilal largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato : lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti dall'interno del ...Non ci sono più speranze per ilmercoledì scorso in Indonesia al largo di Bali, con 53 uomini a bordo che sarebbe affondato secondo la marina indonesiana. Sono stati trovati diversi detriti, alcuni dei quali ...Ritrovati detriti, un pezzo di un siluro e un contenitore con del lubrificante. Il sottomarino con 53 persone a bordo era scomparso mercoledì scorso al largo delle coste di Bali: l’affondamento è ...Hanno dato la notizia con le lacrime agli occhi: il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato. Lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recup ...