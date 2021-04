Panchina Napoli: avanza Spalletti ma c’è una speranza per Gattuso (Di sabato 24 aprile 2021) Il rebus Panchina Napoli è ancora lontano da una soluzione: avanza Spalletti ma ora appare meno scontato l’addio di Gattuso Il rebus Panchina Napoli sembra lontano dalla sua definitiva soluzione: come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Spalletti appare il nome più probabile per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Ma non è tutto perché le ultime uscite del Napoli avrebbero fatto riflettere De Laurentiis: con la qualificazione in Champions si potrebbe fare di tutto per confermare Gennaro Gattuso, nonostante il rapporto complicato degli ultimi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Il rebusè ancora lontano da una soluzione:ma ora appare meno scontato l’addio diIl rebussembra lontano dalla sua definitiva soluzione: come riporta il Corriere del Mezzogiorno,appare il nome più probabile per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Ma non è tutto perché le ultime uscite delavrebbero fatto riflettere De Laurentiis: con la qualificazione in Champions si potrebbe fare di tutto per confermare Gennaro, nonostante il rapporto complicato degli ultimi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

edoardo_go : @barison_andrea Il Napoli ha perso punti con compagini meno forti anche della nostra panchina (una volta anche in s… - CuoreIschitano : @Lelle__94 @cirofantaguzzi Quella di Napoli è una panchina difficile. Spalletti non ha il carattere di Gattuso. Nes… - NCN_it : SPORT #MEDIASET – #NAPOLI, ORA #SPALLETTI È IN POLE POSITION PER LA PANCHINA #SportMediaset #Calciomercato… - apetrazzuolo : GAZZETTA - Torino-Napoli, Nicola pensa a delle novità: Zaza può partire dalla panchina - calciomercatoit : ??#Roma - pista #Sarri sempre più calda per la panchina ??#CMITmercato -