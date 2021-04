Il padre di lei non approva la relazione, i fidanzatini consumano il dramma (Di sabato 24 aprile 2021) In Campania una coppia di fidanzatini ha deciso di uccidere il padre di lei che non vedeva di buon occhio la loro relazione. Polizia (AdobeStock)Una terribile notizia ha scosso improvvisamente la comunità di Cervinara, in provincia di Avellino. Due fidanzatini, infatti, si sono resi protagonisti di un crimine assurdo ed efferato. A.C., geometra di 53 anni e dipendente della FCA non approvava la relazione che ave intrapreso la figlia. La ragazza, infatti, si era legata sentimentalmente ad un 23enne pregiudicato, che faceva anche uso di droga. I due fidanzatini, secondo gli inquirenti, avrebbero deciso da tempo di commettere un crimine davvero efferato. Nella tarda serata di ieri, mentre il padre di lei dormiva sul divano hanno deciso ... Leggi su chenews (Di sabato 24 aprile 2021) In Campania una coppia diha deciso di uccidere ildi lei che non vedeva di buon occhio la loro. Polizia (AdobeStock)Una terribile notizia ha scosso improvvisamente la comunità di Cervinara, in provincia di Avellino. Due, infatti, si sono resi protagonisti di un crimine assurdo ed efferato. A.C., geometra di 53 anni e dipendente della FCA nonva lache ave intrapreso la figlia. La ragazza, infatti, si era legata sentimentalmente ad un 23enne pregiudicato, che faceva anche uso di droga. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero deciso da tempo di commettere un crimine davvero efferato. Nella tarda serata di ieri, mentre ildi lei dormiva sul divano hanno deciso ...

Advertising

elena_ele6 : RT @xfilippomaria: mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro in effetti lo cercai ma poi persi quello che sono mi sedetti al pia… - mexpayno : Quelle poche volte che faccio una foto con mia madre lei la deve far vedere al mondo intero e mi devo pure beccare… - A_like_Ahia : @ilculodiabba La cugina di mio padre, infermiera, raccontava a mia madre che lei usava gli assorbenti per adulti e che si trovava pure bene - JadeRico96 : @occhi_t @itsDrLaura Ciò che non capisci è che lei non è tenuta in alcun modo a dirci alcuna verità. Lei ha la sua… - jetblackhmari : Ascolto In Nome del Padre con mia mamma Lei: mado ma quante parolacce che dicono però ?? hanno fatto bene quelli del… -