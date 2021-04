(Di sabato 24 aprile 2021) Come anticipato, Joeha riconosciuto ildegli, un gesto finora mai compiuto da alcun presidente americano. In una nota diffusa dalla Casa Bianca nel giorno del 106mo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, Joe Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno #joebiden - iconanews : Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno - zazoomblog : Biden riconosce genocidio armeni: “Mai più questi orrori” - #Biden #riconosce #genocidio #armeni: - repubblica : Biden riconosce il genocidio degli armeni: 'Gli orrori non si ripetano mai più'. Ankara: 'Grave errore' - lacarlizz : RT @DomaniGiornale: Nell’anniversario del massacro da parte dell’Impero Ottomano nel 1915 #Biden usa per la prima volta il termine “#genoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden riconosce

... un milione e mezzo di armeni sono stati deportati, massacrati o hanno marciato fino alla loro morte in campi di sterminio", ha ricordatonel suo messaggio. Il presidente americano ha ...'Vogliamo che questo non accada mai più', ha dichiaratoin una nota della Casa Bianca. Immediata la replica di Ankara. 'La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia', ...(ANSA) – WASHINGTON, 24 APR – Il presidente americano Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, precisando che il gesto è ...Il presidente Usa che ieri aveva sentito telefonicamente Erdogan ci tiene a precisare: "Riconoscere genocidio armeno non è incolpare Turchia" ...