**Recovery: domani Pnrr in Cdm, gelo ministri su gestione dossier** (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - C'è malumore tra i ministri alla vigilia del Cdm chiamato a confrontarsi sul testo del Recovery plan. Questa mattina Il Foglio ha anticipato l'introduzione del Pnrr a firma del premier Mario Draghi, ma gran parte dei membri dell'esecutivo non aveva ancora visto le 318 pagine del Piano che, da qui al 2026, dovrà far ripartire il Paese. Nella giornata di ieri era circolata una sintesi -16 pagine e 9 tabelle- estremamente stringata, messa a punto dal Mef, unico documento nelle mani dei ministri e condiviso nella cabina di regia che si era tenuta in mattinata. Del testo definitivo nemmeno l'ombra. Così oggi la fuga di notizie avrebbe indispettito molti, anche a Palazzo Chigi. "Sono stati fatti incontri coi partiti, maggioranza e opposizione -lamenta un ministro all'Adnkronos- e il piano non si è visto, solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - C'è malumore tra ialla vigilia del Cdm chiamato a confrontarsi sul testo del Recovery plan. Questa mattina Il Foglio ha anticipato l'introduzione dela firma del premier Mario Draghi, ma gran parte dei membri dell'esecutivo non aveva ancora visto le 318 pagine del Piano che, da qui al 2026, dovrà far ripartire il Paese. Nella giornata di ieri era circolata una sintesi -16 pagine e 9 tabelle- estremamente stringata, messa a punto dal Mef, unico documento nelle mani deie condiviso nella cabina di regia che si era tenuta in mattinata. Del testo definitivo nemmeno l'ombra. Così oggi la fuga di notizie avrebbe indispettito molti, anche a Palazzo Chigi. "Sono stati fatti incontri coi partiti, maggioranza e opposizione -lamenta un ministro all'Adnkronos- e il piano non si è visto, solo ...

