Covid, Crisanti: 'Due turisti cinesi pazienti zero di Vo' Euganeo' (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta L'università di Padova guidata da Andrea Crisanti ha scoperto i pazienti zero del Veneto. I ricercatori, come riporta il 'Corriere del Veneto', sono certi che si tratta dei due turisti cinesi,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta L'università di Padova guidata da Andreaha scoperto idel Veneto. I ricercatori, come riporta il 'Corriere del Veneto', sono certi che si tratta dei due,...

Advertising

RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: non si vaccina in presenza di trasmissione perché si esercita una press… - RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: orario inizio #coprifuoco alle 22 o alle 23 ha impatto bassissimo sugli… - La7tv : #piazzapulita Covid, Andrea Crisanti: 'Abbiamo una protezione del 14% della popolazione, che è 3 volte inferiore a… - alessand_mella : Mi pareva strano che, dopo #galli e #crisanti, anche #ricciardi non avesse detto nulla contro le #riaperture. E inf… - BluInfinito1 : I pro Salvini negazionisti invece del passaporto vaccinale si facciano un tessera di riconoscimento: in caso di co… -