Rugby, Rainbow Cup 2021: le Zebre esordiscono a Edimburgo (Di giovedì 22 aprile 2021) Parte questo weekend la nuova Rainbow Cup, il torneo che affianca il Guinness Pro 14 e che, nelle intenzioni, era stato ampliato a sei formazioni del Sudafrica. Il proseguire dell’emergenza Covid-19, però, ha cambiato le carte in tavola all’ultimo e il torneo si dividerà in due tronconi, uno con le formazioni europee e un altro con solo le sudafricane a sfidarsi. E domani sera, con fischio d’inizio alle 21.15, scenderanno in campo le Zebre di Parma che saranno impegnate in trasferta contro l’Edimburgo. Le due formazioni si sono equivalse durante l’ultimo Pro 14, con i bianconeri che hanno chiuso con 4 vittorie e 12 sconfitte, mentre gli scozzesi hanno fatto poco meglio, conquistando cinque vittorie e un pareggio. Insomma, per i ragazzi di Michael Bradley si presenta subito l’occasione per un colpaccio esterno per iniziare nel migliore ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Parte questo weekend la nuovaCup, il torneo che affianca il Guinness Pro 14 e che, nelle intenzioni, era stato ampliato a sei formazioni del Sudafrica. Il proseguire dell’emergenza Covid-19, però, ha cambiato le carte in tavola all’ultimo e il torneo si dividerà in due tronconi, uno con le formazioni europee e un altro con solo le sudafricane a sfidarsi. E domani sera, con fischio d’inizio alle 21.15, scenderanno in campo ledi Parma che saranno impegnate in trasferta contro l’. Le due formazioni si sono equivalse durante l’ultimo Pro 14, con i bianconeri che hanno chiuso con 4 vittorie e 12 sconfitte, mentre gli scozzesi hanno fatto poco meglio, conquistando cinque vittorie e un pareggio. Insomma, per i ragazzi di Michael Bradley si presenta subito l’occasione per un colpaccio esterno per iniziare nel migliore ...

Advertising

GianniFava : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - Cesare24900199 : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - ZebreRugby : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - Rugbymeet : Domani sera parte la Rainbow Cup, le Zebre Rugby scenderanno in campo al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Le scelt… - RugbyViadana : Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro… -