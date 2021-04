Restore our Earth, il mondo è nelle nostre mani (Di giovedì 22 aprile 2021) È questo il tema della Giornata mondiale della Terra. La crisi climatica è al centro dell’agenda politica mondiale, ma bisognerà vedere se alle promesse fatte seguiranno delle reali azioni. Ad oggi, complice la pandemia da Covid, non ci saranno folle di giovani in strada per celebrare questa ricorrenza. L’epicentro sarà l’America: il presidente Biden, desideroso di rimettere gli Stati Uniti alla guida della rivoluzione Green, dopo il negazionismo del suo predecessore, ha organizzato proprio in occasione della 51esima Giornata mondiale della Terra un vertice al quale ha invitato quaranta capi di Stato e di governo. Le solite promesse non mantenute, come accusano i giovanissimi attivisti di Fridays for Future? Sicuramente, la Casa Bianca ha preparato l’evento inviando nelle principali capitali John Kerry. E si spera, inoltre, che l’ex Segretario di Stato di Obama non sia ... Leggi su newsagent (Di giovedì 22 aprile 2021) È questo il tema della Giornata mondiale della Terra. La crisi climatica è al centro dell’agenda politica mondiale, ma bisognerà vedere se alle promesse fatte seguiranno delle reali azioni. Ad oggi, complice la pandemia da Covid, non ci saranno folle di giovani in strada per celebrare questa ricorrenza. L’epicentro sarà l’America: il presidente Biden, desideroso di rimettere gli Stati Uniti alla guida della rivoluzione Green, dopo il negazionismo del suo predecessore, ha organizzato proprio in occasione della 51esima Giornata mondiale della Terra un vertice al quale ha invitato quaranta capi di Stato e di governo. Le solite promesse non mantenute, come accusano i giovanissimi attivisti di Fridays for Future? Sicuramente, la Casa Bianca ha preparato l’evento inviandoprincipali capitali John Kerry. E si spera, inoltre, che l’ex Segretario di Stato di Obama non sia ...

