L’incognita sociale e produttiva del lavoro ibrido (un po’ da casa, un po’ in ufficio) (Di giovedì 22 aprile 2021) Il momento di tornare a lavoro in loco sembra essere alle porte. Ma non per tutti. Quello che infatti si sta delineando in molte aziende è una formula ibrida: un mix tra ufficio e lavoro da casa. In un articolo del Financial Times vengono sezionate le nuove prospettive partendo dal punto di vista dei datori di lavoro: «La speranza in molte aziende è che questo tipo di modello di lavoro (ibrido ndr) consentirà ai dipendenti di svolgere un lavoro mirato a casa, di ridurre gli spostamenti e di avere la possibilità di bilanciare meglio la vita professionale e quella personale», spiega il quotidiano britannico. Gli uffici invece diventeranno hub per l’innovazione, la collaborazione, il networking, il coaching e la socializzazione. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) Il momento di tornare ain loco sembra essere alle porte. Ma non per tutti. Quello che infatti si sta delineando in molte aziende è una formula ibrida: un mix trada. In un articolo del Financial Times vengono sezionate le nuove prospettive partendo dal punto di vista dei datori di: «La speranza in molte aziende è che questo tipo di modello dindr) consentirà ai dipendenti di svolgere unmirato a, di ridurre gli spostamenti e di avere la possibilità di bilanciare meglio la vita professionale e quella personale», spiega il quotidiano britannico. Gli uffici invece diventeranno hub per l’innovazione, la collaborazione, il networking, il coaching e la socializzazione. ...

