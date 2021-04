Fedez lancia la sua linea di smalti. La difesa del Ddl Zan era un’operazione di marketing? (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr — Cosa hanno in comune Fedez, suo figlio Leone, il Ddl Zan e gli smalti per unghie? A quanto pare, «la lotta all’omotransfobia» potrebbe non essere una risposta esaustiva. L’amore di Fedez per gli smalti… Il nostro Fedez, per gli smalti, ha una fissazione da tempo: come molti rapper che cavalcano il trend rilanciato da A$AP Rocky, si immortala spesso e volentieri con le unghie multicolor, invitando i suoi follower a «esprimere la propria creatività» come meglio credono. Si può dire senza tema di smentita che il rapper, in materia di nail art, è più scatenato della moglie. Moda che, discutibile o meno, rappresenta uno dei classici «corsi e ricorsi storici» proposta da un parterre infinito di star della musica: da Kurt Cobain a David Bowie, passando per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr — Cosa hanno in comune, suo figlio Leone, il Ddl Zan e gliper unghie? A quanto pare, «la lotta all’omotransfobia» potrebbe non essere una risposta esaustiva. L’amore diper gli… Il nostro, per gli, ha una fissazione da tempo: come molti rapper che cavalcano il trend rito da A$AP Rocky, si immortala spesso e volentieri con le unghie multicolor, invitando i suoi follower a «esprimere la propria creatività» come meglio credono. Si può dire senza tema di smentita che il rapper, in materia di nail art, è più scatenato della moglie. Moda che, discutibile o meno, rappresenta uno dei classici «corsi e ricorsi storici» proposta da un parterre infinito di star della musica: da Kurt Cobain a David Bowie, passando per ...

zazoomblog : Fedez lancia la sua linea di smalti. La difesa del Ddl Zan era un’operazione di marketing? - #Fedez #lancia #linea… - Informa_Press : #Fedez lancia una sua linea di smalti...sostenuto da #chiaraferragni ?? - mastrodaniel95 : #Coprifuoco alle 22 anche in Estate. #Fedez che lancia la sua linea di #smalti. La #pantera che non si sa che f… - GiovannaDiTroia : #Fedez lancia la sua linea di #smalti, il #sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I f… - la_stordita : RT @emrato: Potrebbe vendere qualsiasi cosa, masterclass Fedez lancia la sua linea di smalti, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi acc… -