Elezioni | deputati Pd | ‘si approvi presto Pdl per voto fuori sede’

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Finalmente è stata calendarizzata in commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge presentata due anni fa dal PD per consentire il diritto diaisede nellenazionali, europee e referendum”. Lo affermano idel Pd firmatari della Pdl, Madia, Ceccanti, Giorgis, Pini, Piccoli Nardelli, Pezzopane, Pagano, Critelli, De Filippo, Fiano, Bruno Bossio, Sensi, Quartapelle, Verini, Lotti, Bonomo, Serracchiani, Braga, Ciampi, Gribaudo, Navarra e Incerti. “La nostra proposta è complementare rispetto al disegno di legge presentato in questi giorni dal Presidente Brescia, che interessa invece leregionali e amministrative -aggiungono-. Chiediamo quindi di procedere velocemente nella discussione per arrivare il prima possibile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni deputati

La Sicilia

...Miccichè ci prova a scompaginare le carte della maggioranza e della futura alleanza per le... Operazioni che sta conducendo da solo insieme a pochi, da Roma arrivano altri segnali ...Il gruppo consiliare a Napoli una settimana dopo lesi è sciolto dopo l'addio dei tre ...gruppi parlamentari l'irritazione per le notizie sul conferenziere Renzi e per il distacco da...Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Finalmente è stata calendarizzata in commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge presentata due anni fa dal PD per consentire il diritto di voto ai ...Parte la guerra dei sondaggi sulle elezioni comunali a Milano, che si terranno in autunno come a Roma, Torino, Napoli e Bologna. In questa fase, ascoltare i sondaggisti serve soprattutto al centrodest ...