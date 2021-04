Dybala Inter | il retroscena | «C’era un forte interesse»

(Di giovedì 22 aprile 2021), ildella Joya: «unesse». Le parole del numero 10 della Juventus Pauloha chiacchierato con lo streamer spagnolo Ibai Llanos in diretta su Twitch. Queste le sue parole su alcunidi mercato relativi agli anni di Palermo. PALERMO – «In quel momento si parlava di tante cose. Dovevo prendere la decisione tra il Twente e il Palermo.una differenza molto grande, a livello economica: il Twente offriva 3 milioni di dollari, il Palermo 12. La cosa che mi spinse a scegliere fu la possibilità di crescere. Scelsi dunque il Palermo anche per giocare in Serie A con alcuni dei giocatori migliori del mondo».ESSE– «All’inizio non ...

Advertising

internewsit : Dybala rivela: «Potevo andare all'Inter! Ora molto lontani da loro» - - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Juventus, Dybala: 'L'Inter vincerà lo Scudetto, per noi un'annata negativa' - FcInterNewsit : Juventus, Dybala: 'L'Inter vincerà lo Scudetto, per noi un'annata negativa' - junews24com : Dybala-Inter, il retroscena della Joya: «C'era un forte interesse» - - sportface2016 : #Juventus, #Dybala: “Dobbiamo imparare dai nostri errori, l’Inter vincerà lo scudetto” -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Inter

... a me ne manca uno, a lui tre", così Paulo, attaccante bianconero, svela un testa a testa ... ma lo scudetto finirà all'. È stato un anno differente: abbiamo cambiato tanto, speriamo che di ...L'attaccante della Juventus Paulo, durante una diretta su Twitch con lo streamer Ibai Llanos, ha rivelato una sfida con il ... ' Lo scudetto finirà all', ma noi abbiamo conquistato la ...Su Twitch: "Un anno differente per la Juventus, dobbiamo imparare dagli errori. Con Ronaldo abbiamo una sfida a chi arriva prima a 100 gol" ...Ci mancherà questo titolo e per questo è un anno negativo, spiega l'argentino. Che rivela della sua sfida personale con Cristiano Ronaldo.